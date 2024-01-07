بالورود والشوكولاتة.. نادي نقابة المهندسين بأسيوط يحتفل بعيد الميلاد

استقبل نادي نقابة المهندسين بأسيوط، اليوم الأحد، المهندسين وذويهم للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط أجواء من البهجة والسعادة سادت أرجاء المكان.

قدم المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، نقيب المهندسين بأسيوط، التهنئة لجموع المهندسين وذويهم بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وكان في استقبالهم لتهنئتهم بالعيد، وتابع كافة الاستعدادات لاستقبالهم بصورة تليق بالنقابة وتعكس عراقتها ومكانة أعضائها، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان خروج تلك الاحتفالات في أبهى صورة تحقق تطلعات أعضاء النقابة وذويهم.

توزيع باقات الورود والشوكولاتة على رواد النادي

وأشار المهندس محمد فؤاد صادق، عضو مجلس الإدارة ومقرر لجنة النوادي، إلى أن اللجنة أعدت برنامجًا لمشاركة الأخوة المسيحيين احتفالاتهم بالعيد، إذ تم توزيع باقات الورود والشوكولاتة على رواد النادي، مع تقديم الهدايا والألعاب لأطفال المهندسين، لإدخال البهجة والسرور في قلوبهم.

وأضافت المهندسة وفاء أحمد سيد، عضوة مجلس الإدارة ومقرر لجنة النوادي، أنه جرى إعداد برنامج للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنية أن يحظى برضا وإعجاب المهندسين وذويهم، مؤكدة على حرص إدارة النادي على تقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها الرواد وذويهم، إذ جرى رفع حالة الطوارئ بكافة قطاعات النادي من نظافة وخدمات، ومعربًة عن ثقتها في أن تستمر الاحتفالات في جو من الحب والمودة بين المهندسين مسلمين ومسيحيين.

وأكد المهندس عمرو الحداد، عضو مجلس الإدارة ومقرر لجنة العلاقات العامة والإعلام والتواصل النقابي، حرص مجلس النقابة على مشاركة الأخوة المسيحيين احتفالاتهم بعيد الميلاد، لافتًا إلى قيام نقيب مهندسي أسيوط وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة، بتقديم التهاني للمهندسين المتواجدين بالنادي وأسرهم، ومتابعة سير برنامج الاحتفال بالعيد.

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