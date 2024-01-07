عبدالله غلوش عن «شماريخ»: عمرو سلامة أثبت أن آسر ياسين وأمينة خليل من نجوم الشباك

قال الناقد الفني عبدالله غلوش، إنّه معجب بجرأة المخرج عمرو سلامة، وبخاصة في فيلم شماريخ، مشيرًا إلى أنه أثبت أن آسر ياسين وأمينة خليل نجما شباك، حيث حقق الفيلم 20 مليون جنيه منذ طرحه.

وأضاف خلال حواره مع الإذاعي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «الفيلم حصل على إعجاب الكثيرين من الجمهور، وبخاصة السيدات والبنات، وشارك فيه نجوم كثر».

وتابع عبدالله غلوش: «أعجبني كواليتي الفيلم ما بين التصوير والموسيقى والكتابة، وهو الفيلم الوحيد الذي ابتعد عن الكوميدي، فهو فيلم أكشن به رومانسية، وأنا معجب بعمرو سلامة لأن قلبه جامد ودائما يقدم أفكارا جديدة، ولكن الفيلم يهم الشباب والكابلز وليس الأطفال والعائلات، وعموما فإنني أمنحه 7.5 درجة من 10 درجات».