فيلم «شماريخ» يحقق 560 ألف جنيه إيرادات في دور العرض خلال يوم

أعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي تصدر فيلم «شماريخ» المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة الأخرى في دور العرض، وذلك منذ طرحه في الأسواق.

560 ألف جنيه إيرادات خلال يوم

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن فيلم شماريخ حقق 560 ألف جنيه إيرادات في دور العرض، ويأتي في المرتبة الثانية بين قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما منذ انطلاق عرضه، بعد فيلم «أبو نسب» بطولة محمد إمام وياسمين صبري .

آخر ظهور لـ مصطفى درويش في فيلم شماريخ

كما شهد آخر ظهور للفنان مصطفى درويش الذي توفى في شهر مايو الماضي قبل استكمال تصوير مشاهده، وقرر المخرج أن لا يحذف مشاهده وتظل كما هي في الفيلم .

وتدور قصة فيلم «شماريخ» في إطار يحمل مزيجًا من الأكشن والرومانسية والتشويق والإثارة، حول شاب يسعى لإجبار والده على الاعتراف به، وخلال فترة تعاونه معه في بعض الأعمال المخالفة للقانون، يجد نفسه متورطًا في حب فتاة عليه التخلص منها.

أبطال فيلم شماريخ

المخرج عمرو سلامة، جمع بين عدد من الفنانين منهم آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، أدم الشرقاوي، ومن تأليف عمرو سلامة.