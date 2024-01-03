تعرف على إجمالي إيرادات فيلم «شماريخ» لآسر ياسين في دور العرض

نجاح كبير حققه فيلم «شماريخ»، بدور العرض، إذ احتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة الأخرى في دور العرض، وذلك بعد طرح فيلم «أبو نسب» بطولة محمد إمام وياسمين صبري.

إيرادات فيلم «شماريخ»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات لـ«الوطن» أن فيلم شماريخ حقق 560 ألف جنيه أمس في دور العرض، ويأتي في المرتبة الثانية بين قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما منذ انطلاق عرضه،

إجمالي إيرادات فيلم «شماريخ»

وجاءت إجمالي إيرادات الفيلم بدور العرض 22 مليون و586 ألف جنيه، خلال 4 أسابيع من عرضه السينمات.

أحداث فيلم شماريخ

تدور قصة فيلم «شماريخ» في إطار يحمل مزيجًا من الأكشن والرومانسية والتشويق والإثارة، حول شاب يسعى لإجبار والده على الاعتراف به، وخلال فترة تعاونه معه في بعض الأعمال المخالفة للقانون، يجد نفسه متورطًا في حب فتاة عليه التخلص منها.

المخرج عمرو سلامة، جمع بين عدد من الفنانين منهم آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، أدم الشرقاوي، ومن تأليف عمرو سلامة.