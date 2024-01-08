قانوني يوضح تفاصيل تقسيط التصالح على مخالفات البناء

ينظم قانون التصالح على مخالفات البناء، تقنين الأوضاع وتلافي المخالفات الخاصة بالمباني، وكذلك تفاصيل مقابل التصالح على مخالفات البناء، وذلك وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

التصالح على مخالفات البناء

قال المحامي إسلام عبدالمقصود، إن المادة رقم 8 من قانون التصالح على مخالفات البناء، حددت قيمة مقابل التصالح، وذلك على أساس قيمة المتر لكل منطقة بناء سواء في الريف أو الحضر، إذ يتراوح ما بين 50 إلى 2500 جنيه.

وأضاف «عبدالمقصود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مقابل التصالح يتم سداده خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة، فضلا عن منح تخفيض لا يتجاوز 20%، وذلك من أجمالي الرسوم الخاصة بالتصالح عند السداد الفوري.

مخالفات البناء

وأشار، إلى أن قانون التصالح أجاز تقسيط رسوم التصالح خلال مدة 5 سنوات، ذلك وفقا للمادة رقم «5»، على أن يستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي يحدده القانون أو اللائحة التنفيذية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد.

وتابع، أنه في حال زيادة مدة التقسيط على 3 سنوات يراعى خصم ما سبق سداده في الأحكام القضائية الخاصة بالمخالفات محل الطلب.