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3 حالات تُضاعف فيها رسوم التصالح على مخالفات البناء

كتب:

محمد أيمن سالم
02:01 ص | الأحد 07 يناير 2024
مخالفات البناء - تعبيرية

مخالفات البناء - تعبيرية

رصد قانون التصالح على مخالفات البناء بعض الحالات التي تضاعف فيها رسوم التصالح إلى 3 أضعاف، وجاءت الحالات في المادة رقم 4 من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا.

مضاعفة أسعار رسوم التصالح

وينص قانون التصالح على مخالفات البناء على مضاعفة رسوم التصالح إلى 3 أضعاف، بعد جواز مجلس الوزراء قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات في البناء والمنصوص عليها وفقا للمادة رقم 2 وفي حالة صعوبة إزالتها، وبيَّن القانون أن تلك الحالات المسموح فيها بمضاعفة الرسوم إلى 3 مرات كالتالي:

وتكون تلك الحالات التي يتم في التصالح مع دفع ثلاثة أضعاف رسوم التصالح كالتالي:

-  تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

-  التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة.

-  التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.

-  المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة.

قيود الارتفاع المقررة

 -  تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.

 -  البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

-   تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية

-  البناء خارج الأحوزة العمرانية المٌعتمدة.

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