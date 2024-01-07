3 حالات تُضاعف فيها رسوم التصالح على مخالفات البناء
كتب:
محمد أيمن سالم
02:01 ص | الأحد 07 يناير 2024
مخالفات البناء - تعبيرية
رصد قانون التصالح على مخالفات البناء بعض الحالات التي تضاعف فيها رسوم التصالح إلى 3 أضعاف، وجاءت الحالات في المادة رقم 4 من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا.
مضاعفة أسعار رسوم التصالح
وينص قانون التصالح على مخالفات البناء على مضاعفة رسوم التصالح إلى 3 أضعاف، بعد جواز مجلس الوزراء قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات في البناء والمنصوص عليها وفقا للمادة رقم 2 وفي حالة صعوبة إزالتها، وبيَّن القانون أن تلك الحالات المسموح فيها بمضاعفة الرسوم إلى 3 مرات كالتالي:
وتكون تلك الحالات التي يتم في التصالح مع دفع ثلاثة أضعاف رسوم التصالح كالتالي:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة.
قيود الارتفاع المقررة
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المٌعتمدة.