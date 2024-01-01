إزالة 3 حالات تعد على الأراضي ومتابعة مخالفات البناء في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، شن عدة مراكز ووحدات محلية تابعة للمحافظة شن حملات إزالة تعديات ومخالفات؛ بناء على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة والبناء دون ترخيص، وجرى إزالة التعديات المخالفة.

حملات إزالة تعديات بالدقهلية

وأشار المحافظ، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن حملات التعدي جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أعمال البناء بالمخالفة للقانون.

وجاءت الحملات في محافظة الدقهلية بإزالة نحو 3 حالات تعديات وفقا لتقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن شربين والسنبلاوين ونبروه لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

وجاءت حالات الإزالة كالآتي:

- ففي مركز ومدينة شربين: تنفيذ أعمال التصدي لبناء مخالف على الأرض الزراعية، و تمت الإزالة الفورية لحوائط بناء مساحة 60 مترا مربعا بقرية بنيامين بالوحدة المحلية لقرية أبوجلال وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

- في مركز ومدينة السنبلاوين: تنفيذ أعمال إزالة فورية لأحد المواطنين بقرية التمد الحجر التابعة للوحدة القروية بميت غريطة، إذ قام المواطن بمخالفة الرخصة الممنوحة له من الوحدة بالتعدي على خط التنظيم بطول 13مترا وعرض 1 متر وتمت الإزالة على نفقة المخالف.

- تم متابعة تنفيذ إزالة فورية على الأرض الزراعية لأحد المواطنين بناحية قرية الزهايرة التابعة للوحدة القروية بميت غريطة، إذ تم فك شدة خشبية شرع المواطن بصب عدد 2عمود وكمرة خرسانية لمدخل لتركيب بوابة، وتم إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

- مركز ومدينة نبروة تم متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف على الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي على خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات.