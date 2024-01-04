إعلان أسماء المقبولين لطلبات التصالح على مخالفات البناء في مطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، قبول عدد من الطلبات المقدمة بشأن التصالح على مخالفات البناء، بعد مراجعة الملفات المقدمة لطلبات التصالح من خلال لجنة المشكلة بالمدينة، طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بإنهاء إجراءات ملفات التصالح للمواطنين.

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، إنّه يجرى مراجعة ملفات التصالح في مخالفات البناء، خلال هذه الأيام بشكل دوري، وإعلان أسماء المقبولين لسرعة سداد المستحقات المطلوبة على طلبات التصالح التي جرى قبلها استخراج نموذج 10 بالتصالح، قبل إصدار اللائحة الجديدة لقانون التصالح.

ملاحظات على ملفات التصالح في مخالفات البناء

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه توجد استيفاءات لبعض الملاحظات على ملفات التصالح في مخالفات البناء وكان أهمها، سند ملكية، وإثبات تاريخ المخالفة، وتوفير خرائط مساحية، وإحداثيات، وعدم دفع أقساط التصالح، والتأخر في استيفاء رسومات هندسية، وإثبات تاريخ.

مراجعة ملفات التقنين في مطروح

وأشار إلى أنّ إدارة الأملاك بمجلس المدينة، راجعت خلال الفترة الماضية، ملفات التقنين التي تقع في نطاق عِدة مناطق سكنية بمطروح، منها منطقة عزبة الحاج علي، وطريق السلوم، وعلم الروم، ومينا حشيش والكيلو 4 و5 و7، والكيلو 8 شرق المدينة، والإمام مالك، وإعلان كشوفات سيكون عبر الصفحة الرسمية لمجلس المدينة، لإجراء معاينات للمتقدمين.

وأوضح أنّ تلك المباني المستهدف تقنينها عبر الملفات، جرى عمل معاينات لها، وإعداد كشوفات بإدارة الأملاك بمجلس المدينة، تشمل اسم المواطن، والموقع والملاحظات بشأنها، وستُنشر الكشوفات بقسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة، وعبر لوحة الإعلانات بالمجلس، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مناشدًا المتقدمين طبقًا للكشوفات المعلنة، بسرعة التوجة إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لسداد المستحقات المطلوبة على طلبات التصالح.