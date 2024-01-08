«شعبة الأدوية» توضح كيفية معرفه مكان بيع العقاقير المستوردة

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، ضرورة تواصل المواطنين الراغبين في شراء العقاقير المستوردة من الصيدليات من خلال الاتصال على الرقم الساخن لهيئة الدواء المصرية (15301) من أجل معرفه مكان وسعر الدواء الرسمي قبيل الذهاب للشراء.

عوف: الأدوية المستوردة تباع في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية

وأضاف «عوف» في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين قد لا يجدون الأدوية المستوردة بالصيدليات العادية، ذلك لأنها تباع في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ويكفي مخزون البلاد من تلك الأدوية المستوردة فترة 6 أشهر.

وأوضح أن المواطن وعقب معرفه مكان العقار المستورد، فعليه اصطحاب الروشتة المدون عليها اسم العقار الطبي، بخلاف صورة من البطاقة الشخصية لإتمام عملية الشراء، وتتوافر تلك العقاقير في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، منها صيدلية «الإسعاف»، والموجودة في منطقة وسط البلد بالقاهرة، و27 صيدلية أخرى.

وأكد أن تلك الصيدليات تبيع الدواء المستورد بذات السعر المعروف عنه بدون زيادة، إذ أن هناك بعضا من العقاقير المستوردة ليس لها بدائل، مشيرا إلى أن الأدوية التي لها بدائل فعلى المريض سؤال الطبيب عن الأدوية ذات التصنيع المحلي، والتي تكفي البلاد فترة أكبر من عام كامل.