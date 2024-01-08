كم كيس حر مستحق لأصحاب بطاقات التموين عن يناير إضافة على السكر المدعم؟

يصرف أصحاب البطاقات التموينية عن شهر يناير حصة من السكر الحر مضافة على السلع التموينية المقررة للبطاقة وفقا لعدد أفرادها، وذلك حسب ما حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية.

عدد الأفراد المستفيدين

حددت الوزارة أن البطاقة التموينية التي يتكون عدد أفرادها من 4 فأكثر يتم صرف كيسين من السكر الحر والأقل من 4 أفراد كيس سكر واحد.

سعر كيس السكر 27 جنيها

وبالنسبة للأسعار الخاصة بالسكر المقرر صرفه جاء بسعر 27 جنيها للكيلو وذلك مع تحديد عدد أكياس معينة مسموح للشخص بشرائها، ويأتي ذلك بالإضافة إلى الحصة التموينية المحددة للبطاقة التموينية وهي:

- بالنسبة للبطاقة التموينية التي يصل عدد أفرادها 4 أفراد أو أكثر يحق لهم صرف 2 كيلو من السكر الحر بالسعر المحدد من قبل الوزارة وهو 27 جنيها.

- بالنسبة للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد يحق لهم صرف 1 كيلو من السكر الحر بالسعر المحدد من قبل الوزارة وهو 27 جنيها.

كما شددت وزارة التموين على أن أي مخالفة ستتم من قبل أي منفذ تمويني في الأسعار الخاصة بالسكر الحر تتم المحاسبة على سعر كيلو السكر ب42 جنيها، كما أن سعر السكر الحر المخصص لكل بطاقة سيتم سداده نقدا.