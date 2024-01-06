التموين: 4.5 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى لمشروع المنطقة التجارية بالبحيرة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة تقام على مساحة 96 فدانا، ونسبة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 48.7%، وتتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة «تجارية إدارية لوجستية» بقيمة استثمارات تصل لـ4.5 مليار جنيه.

طرح الفرص الاستثمارية في المحافظات

لفت إلى أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاء مناطق لوجستية تجارية ترفيهية خدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخرى، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، مما سيُسهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد في تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15% من إجمالي السعر النهائي للمنتج، وإنشاء مثل هذه المناطق اللوجستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذي ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، حيث تتضمن مول تجاري ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات.

وشدد المصيلحي على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى، لافتا إلى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع، إضافة إلى المعاونة في استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.

مشروع إنشاء مناطق اللوجستية بمحافظة البحيرة

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن مشروع إنشاء مناطق اللوجستية بمحافظة البحيرة يوفر ما يقرب من 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة، بالإضافة إلى مكاتب خدمات إدارية وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق.

واستعرض الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية، وجارٍ تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه.