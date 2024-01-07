تعرف على خطوات الفصل الاجتماعي عن بطاقة التموين إلكترونيا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إتاحة خدمة الفصل الاجتماعي عن بطاقات تموين أخرى إلكترونيًا من خلال بوابة مصر الرقمية.

وأوضحت الوزارة أن خدمة الفصل الاجتماعي تتيح للمواطنين استخراج بطاقة تموينية مستقلة عن بطاقة العائلة، وذلك لأسباب معينة، مثل الزواج أو الطلاق أو الوفاة.

خطوات الفصل الاجتماعي عن بطاقة التموين

ولكي يتمكن المواطن من الاستفادة من خدمة الفصل الاجتماعي، يجب عليه اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية. يفتح الرابط في نافذة جديدة (اضغط هنا). تسجيل حساب على المنصة بإدخال البيانات الخاصة بالرقم القومي، ورقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة ومسجل باسمه في شركة الاتصالات. الضغط على خدمات التموين. اختيار خدمة الفصل الاجتماعي. تحديد سبب الفصل من بين الخيارات المتاحة. تسجيل البيانات المطلوبة حول بطاقة التموين. تسجيل بيانات البطاقة المراد الانضمام إليها في حالة زواج الفتاة.

وبعد الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة، سيقوم النظام بمراجعة الطلب، وفي حالة الموافقة عليه، سيتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب البطاقة على رقم الهاتف المسجل في حسابه على بوابة مصر الرقمية، تفيد باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين التابع للمنطقة.

وتعد خدمة الفصل الاجتماعي عن بطاقات تموين أخرى، إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.