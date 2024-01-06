وزيرا التموين والتنمية المحلية يتفقدان صومعة دمنهور.. تستوعب 60 ألف طن

تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صومعة دمنهور خلال زيارتهما اليوم للمحافظة، التي جرى فيها تفقد عدد من المشروعات التجارية واللوجستية، وكذلك افتتاح المرحلة الأولى من أولى مشروعات المنطقة اللوجستية في مدينة دمنهور.

اصطحب وزيري التموين والتنمية المحلية، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ومجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة.

السعة التخزينية

وتبلغ السعة التخزينية لصومعة دمنهور بمحافظة البحيرة، 60 ألف طن، وتشمل 12 خلية، سعة كل منها 5 آلاف طن، للمحافظة على مخزون القمح بشكل آمن تماما دون فاقد أو هادر، واستمع الوزيرين والوفد المرافق لهما، لشرح تفصيلي لنظام العمل والتحكم داخل الصومعة، وكيفية مراقبة المخزون وعمليه التداول والنقل بشكل مميكن.

جاهزية الصوامع

تأتي هذه الزيارة لصوامع الغلال بزاوية غزال بدمنهور، للتأكد من جاهزية الصوامع والشون وسعتها التخزينية لاستقبال الكميات المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة.