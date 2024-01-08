وليد توفيق يشعل احتفالات العام الجديد بالقاهرة لأبناء الجاليات العربية (صور)

أحيا وليد توفيق حفلا غنائيا ضخما، ضمن سهرات العام الجديد المستمرة داخل فنادق القاهرة لأبناء الجاليات العربية من مختلف الأعمار.

حضر وليد توفيق بكامل أناقته بصحبة مدير أعماله المنتج إيلي خورى والمنتج أحمد أيوب وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تعالت صيحات وهتافات الإعجاب للشباب من مختلف الجنسيات العربية.

من جانبه حرص الفنان الكبير وليد توفيق على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال وأعرب عن سعادته بوجوده معهم في أم الدنيا التي جمعته بهم وتمنى للجميع والعالم العربي عام جديد من المحبة والأمن والسلام.

وأشعل وليد توفيق الحفل بوصلة طربية استثنائية قدم خلالها عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني الممتد منها «محلاها السمرا»، «سنة وسنتين»، «وحدك حبيبي»، «نقسم القمر»، «ياعسل»، «أبوكي مين»، «إيه العظمة»، «دقة قلبي الميال»، «بهية»، «بحبك يا لبنان وعشقك عذاب»، بالإضافة إلى أغنيته التي طرحها باللهجة المصرية مؤخرا «أصحاب السعادة» التي حصدت المزيد من أجواء اللهجة والإثارة.

وحرص توفيق على تقديم أغنيته «انزل يا جميل في الساحة» للاحتفال بأعياد ميلاد جمهور الحفل ممن توافق ميلادهم مع ليلة الحفل.