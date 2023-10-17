وليد توفيق: الأغنية العربية تمر بحالة سوداوية

أعرب الفنان وليد توفيق عن استيائه لما تمر به الأغنية العربية من مشكلات وأزمات خلال السنوات الأخيرة من ضعف الكلمات والأصوات المؤدية لها.

وليد توفيق يكشف عن رأيه فى الأغنية العربية

قال وليد توفيق لـ«الوطن»: «لا أحد ينكر أن هناك حالة سوداوية تمر بها الأغنية العربية، وشاهدنا خلال السنوات الماضية كمية من المآسي وأنواع كلمات وألحان غربية تنجح في وطننا العربي، بسبب عدم وجود رقابة وأجهزة حكومية ترقب ما يحدث، وأصبح كل من لديه صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقدم كل ما في وسعه، لكن وطننا العربي مليئ بالأصوات الواعدة، بالإضافة لشعراء وملحنين جيدين، لذلك لا أشك في يوم من الأيام، بأن الأغنية العربية ستنهار، ما دام أنا قادر على الغناء وآخرون مثلي يغنون ويطلقون أعمالا غنائية أي أن الطلب علينا ما زال موجودا».

وتابع وليد توفيق، أن هناك جمهور ما زال يطلب الفن المحترم.