توترات الاحتلال تتصاعد.. اختبار كشف الكذب حيلة جديدة لـ«نتنياهو» للتستر على فشله

أحدثت عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر من العالم الماضي، شرخا في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، وما صاحبها من اتهامات متبادلة بين نتنياهو من جانب وأجهزة الاحتلال العسكرية والأمنية عن الإخفاق في التصدي لعملية «طوفان الأقصى».

ومنذ عملية «طوفان الأقصى»، تعرضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو لحملة انتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشلها في التنبؤ المسبق بالعملية.

وكان آخر ما نتج عن عملية «طوفان الأقصى»، في زيادة الشرح في حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، ما أعلنه الأخير، اعتزامه اقتراح قانون يخضع جميع الوزراء الذين يشاركون في اجتماعات أمنية أو في مجلس الوزراء لاختبار يكشف الكذب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت في وقت سابق، إن خلافات جديدة نشبت بين وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي حول تشكيل لجنة تحقيق داخلية في أداء جيش الاحتلال خلال عملية «طوفان الأقصى».

نتنياهو: برلمان الاحتلال يعاني من طاعون التسريبات

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة لمجلس الوزراء، إن برلمان الاحتلال «الكنيست» يعاني من طاعون التسريبات، مشيرا إلى أن القانون، يجب أن يمر لأنه غير مستعد للاستمرار على هذا النحو.

وكان نتنياهو، في محاولة للتستر على فشله في التصدي لعملية «طوفان الأقصى»، كان يلقي باللوم على الجهاز الأمني، فيما يتعلق بالعملية الفلسطينية، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية بينها صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية حول الأمر، إن اتهامات رئيس حكومة الاحتلال، تأتي في ظل رفض وزير الجيش يوآف جالانت، وبيني جانتسورفضهما تحميلها مسؤولية الفشل في التصدي للعملية ودعمهما للمؤسسة الأمنية

توترات داخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي

وفي 4 يناير الجاري، وقعت مشادة كلامية وصراخ بين وزراء إسرائيليين وهاليفي، بعد أن قرر الأخير تشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاقات التي حدثت في التصدي لعملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر من العام الماضي، عند مهاجمة مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية.

وأظهرت المشادة الكلامية، التوترات الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيما استمرت سلسلة الخلافات مستمرة بين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعث أكثر من 100 من كبار المسؤولين برسالة إلى هاليفي، على خلفية العاصفة التي اندلعت داخل المجلس الوزاري الإسرائيلي الموسع، بين هاليفي و4 من وزراء حكومة نتنياهو بشأن قراره الخاص بتشكيل فريق متخصص للتحقيق في عملية «السيوف الحديدية»، بما فيها إخفاقات 7 أكتوبر الماضي.