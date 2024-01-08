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زينة تجري من الجمهور في العرض الخاص لفيلم «الإسكندراني» (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
05:44 ص | الإثنين 08 يناير 2024
زينة

زينة

شاركت الفنانة زينة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مقطع فيديو لها من العرض الخاص لفيلم «الإسكندراني» وهي تجري من الجمهور بعد وجود إقبال كبير على العرض.

ونشرت زينة الفيديو معلقة: الجري نص الجدعنة، الإسكندراني مكسر الحمد لله الواحد دايما وشه حلو على أي عمل اللهم دمها نعمة.

أبطال «الإسكندراني»

فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف يشارك فيه عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمد رضوان، محمد أنور، محمود حافظ، تسنيم مطر وعصام السقا، والعمل للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

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