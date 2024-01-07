إصابة زينة في ذراعها بعد سقوطها: وقعت وقعة مزيكا.. الحمد لله

تعرضت الفنانة زينة لإصابة في ذراعها، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد سقوطها، إذ لم تكشف عن تفاصيل ومكان السقوط.

إصابة زينة

ونشرت زينة صورة لها وهي مصابة، عبر خاصية «الاستوري» على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «وقعت وقعة مزيكا.. الحمد لله قدر الله وما شاء فعل».

نجاح زينة بفيلم الإسكندراني

وفى سياق آخر، تحقق الفنانة زينة نجاح الفترة الحالية، من خلال مشاركتها في مسلسل «الإسكندراني»، الذي طرح منذ أيام قليلة، بجميع دور العرض فى مصر والوطن العربي، والتى تدور أحداثه في قلب محافظة الإسكندرية، حيث يمر بكر الإسكندراني بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته؛ فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجددًا.

وشارك فى بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد العوضي، حسين فهمي، زينة، رحاب الجمل، محمود حافظ، عصام السقا، محمد رضوان، تسنيم مطر، مايا فارس، صلاح عبد الله، والفيلم من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.