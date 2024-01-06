زراعة 150 شجرة زينة ومثمرة ضمن المبادرة الرئاسية في المنصورة

قامت رئاسة حي شرق المنصورة بزراعة 150 شجرة من أشجار الزينة والمثمرة في نطاق الحي بمدينة المنصورة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون شجرة، وبالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد في محافظة الدقهلية، ورفع كفاءة الحدائق والأشجار لاستقبال الزوار والوافدين للتنزه والاحتفال بيوم العيد.

زراعة 150 شجرة من أشجار الزينة بالمنصورة

وأكد الدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس حي شرق المنصورة، في بيان، زراعة مايقرب 150 شجرة من أشجار الزينة والمثمرة في نطاق الحي واستهدفنا شارع الجيش لأنه من الشوارع الرئيسية والمهمة في مدينة المنصورة ويقع في منتصف المنصورة، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد ورفع درجة الاستعداد القصوى ورفع كفاءة الطرق وتنظيف الشوارع والحدائق وتقليم الأشجار ورفع الناتج عنها بواسطة سيارات كبيرة ونقلها إلى مصنع التدوير بسندوب.

زيادة المسطحات الخضراء لتنقية الهواء

وأشار رئيس حي شرق المنصورة، والهدف من زراعة أشجار الزينة هو تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي زراعة 100 مليون شجرة والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وزيادة المسطحات الخضراء لتنقية الهواء والحفاظ على البيئة من التلوث وتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض للمواطنين.