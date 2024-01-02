زينة تصل إلى العرض الخاص لفيلمها «الإسكندراني»

وصلت الفنانة زينة العرض الخاص لفيلمها «الإسكندراني»، بإحدى دور العرض السينمائية في أكتوبر.

العرض الخاص لفيلم الإسكندراني

وحرص عدد من أبطال الفيلم على حضور العرض الأول له، من بينهم محمد رضوان، محمود حافظ، محمد صلاح آدم، وعصام كاريكا، والمطرب محمد شاهين، المخرج خالد يوسف، المخرج عمر عبدالعزيز، والفنانة فردوس عبدالعزيز، والمخرج محمد فاضل، آخرين.

الفيلم من بطولة أحمد العوضى، زينة، محمود حافظ، محمد رضوان، عصام السقا وآخرين من قصة أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.