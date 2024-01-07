وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يبدأ السنة الجديدة بوعكة صحية

احتل اسم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية المختلفة، خلال الساعات الماضية، بسبب دخوله إلى المستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية دون علم الرئيس الأمريكي جو بايدن في حدث توقف أمامه الكثيرون.

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومرض مفاجئ

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يتلقى العلاج في مستشفى منذ الاثنين الماضي عقب إصابته بمضاعفات بعد إجراؤه روتين طبي عادي، فيما أشار وزير الدفاع إلى أنه كان عليه القيام بتصرف أفضل مع وسائل الإعلام من خلال إخبارهم بإصابته بمشاكل صحية، وعلق الوزير على الحدث: «أتفهم أيضًا مخاوف وسائل الإعلام بشأن الشفافية، وأدرك أنه كان يمكن فعل المزيد لإعلام الجمهور بشكل صحيح».

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وإخفاء قصة مرضه عن الرئيس

وتلقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن العلاج المكثف لمدة 4 أيام فيما قام بتسليم نائبته كاثلين هيكس مهامه خلال هذه الفترة، في الوقت الذي أشارت صحيفة «بوليتيكو»، إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية أخفت دخول أوستن المستشفى عن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان وكذلك البيت الأبيض والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يقضي رأس السنة في المستشفى

وبينت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن دخل مركز والتر ريد الطبي عقب إجراء طبي اختياري فيما تعرض لمضاعفات، والذي يأتي في ظل استعداد الولايات المتحدة إلى انتخابات رئاسية هذا العام.