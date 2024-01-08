دنيا بطمة تناشد ملك المغرب بمساندتها بعد الحكم بحبسها (فيديو)

ناشدت المطربة دنيا بطمة خلال فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الملك محمد السادس ملك المغرب، بعد صدور حكم بحبسها عام في القضية الشهيرة المعروفة باسم حساب حمزة مون بيبي.

دنيا بطمة تناشد ملك المغرب

ووجهت المطربة المغربية دنيا بطمة خلال الفيديو رسالة للملك محمد السادس باكية تطلب منه أن يعفو عنها بعد الحكم الذي صدر ضدها بسجنها عام نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

وأكدت «بطمة» خلال الفيديو أنها تتعرض لظلم وتطلب من الملك مساندتها والعفو عنها لتربية ابنتها.