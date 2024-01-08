ترامب عن أزمة مرض وزير الدفاع الأمريكي: فاشل ويجب إقالته

تطورات متلاحقة شهدتها الساحة السياسة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية التي كان بطلها وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن الذي دخل المستشفى بعد تعرضه لمضاعفات عملية جراحية دون إخبار الرئيس الأمريكي جو بايدن لمدة 3 أيام وعدد من المسؤولين بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونائب وزير الدفاع كاثلين هيكس.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، كان في عداد المفقودين لمدة أسبوع واحد، ولم يكن لدى أحد، بايدن الملتوي - على حد وصفه - أدنى فكرة عن مكان وجوده، مضيفا عبر منصة «تروث سوشيال»، إنه يجب إقالة الوزير الفاشل على الفور، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، المتواجد في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني منذ 1 يناير الجاري، يتعافى بشكل جيد وفي حالة معنوية جيدة.

ترامب: أداء وزير الدفاع لويد أوستن كان سيئا

ولم يتم إبلاغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، لعدة أيام بشأن أوستن، فيما تم إبلاغه من جانب مستشار الأمن القومي جيك ساليفان الخميس الماضي

وانتقد ترامب، أوستن بسبب عدم الإعلان عن وجوده في المستشفى لعدة أيام، وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى سلوك مهني غير اللائق وتقصير في أداء الواجب، كما اعتبر دونالد ترامب،أن أداء وزير الدفاع كان سيئا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أخفت عن الرئاسة«البيت الأبيض» لمدة 3 أيام معلومات حول دخول وزير الدفاع لويد أوستن إلى المستشفى، فيما أعلنت الوزارة يوم الجمعة الماضي، دخول المستشفى الاثنين الماضي بسبب مضاعفات ناجمة عن إجراء طبي روتيني، وقضائه 4 أيام في العناية المركزة.

ترامب: كان ينبغي إقالة وزير الدفاع منذ فترة طويلة

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن كان ينبغي إقالة لويد أوستن، منذ فترة طويلة، هو والرئيس السابق لهيئة الأركان الجنرال مارك ميلي، لأسباب عديدة، على وجه الخصوص الاستسلام الكارثي في أفغانستان، ربما كانت اللحظة الأكثر إحراجا في التاريخ الأمريكي.

وفي تعليق على تغريدة لشبكة «سي أن أن» الإخبارية الأمريكية، أن كاثلين هيكس نائبة وزي الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لم تعرف شيئا عن استشفاء مديرها وبدأت تنفيذ مهامها أثناء إجازتها في بورتوريكو، تساءل الصحفي في موقع «هاف بوست» ومجلة «نيويورك ماجازين» الأمريكية، يشار علي، عما إذا كان أوستن قد خضع لعمل جراحي حساس للتجديد الضوئي للبشرة التي تعاني من مشاكل والوقاية من علامات الشيخوخة، أم خضع لعملية لإزالة الدهون والتخسيس؟.