أوكرانيا تحت القصف الروسي.. وصافرات الإنذار تدوي في جميع الأنحاء

أعلن الجيش الأوكراني صباح اليوم، أنّ جميع أنحاء البلاد تقع تحت إنذار من الضربات الجوية، مشيرا إلى أنّ القوات الروسية تشن هجمات جوية واسعة على مناطق أوكرانية، وفق ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، تصدت مجموعة «قوات الغرب» التابعة للجيش الروسي، لهجوم مضاد شنّته القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية في بيان.

بدوره، أكد دينيس بوشيلين، رئيس «مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» بعد استفتاء في 2022، ضرورة تصحيح الخطأ المتعلق بتبعية مدينتي أوديسا ونيكولايف إلى أوكرانيا، لأنها مدن روسية وبالتالي استعادة السيطرة عليهما، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.