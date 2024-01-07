تطورات الأزمة الأوكرانية.. الدفاع الجوي الروسي يواصل اصطياد مسيرات كييف

تطورات متلاحقة وخطيرة شهدتها الأزمة الأوكرانية الروسية التي تقترب من دخول عامها الثاني، سواء من الناحية الميدانية أو على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ونرصد في التقرير التالي أهم الأحداث التي شهدتها الأزمة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية هدفا جويا اقترب من المجال الجوي لبيلجورود، دون وقوع إصابات أو دمار، وفقا لما أعلنه حاكم المقاطعة فياتشيسلاف جلادكوف عبر «تليجرام»، حسبما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تدمير 6 صواريخ أوكرانية مضادة للسفن

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، تدمير أنظمة الدفاع الجوي، 6 صواريخ أوكرانية مضادة للسفن من طراز «نبتون» فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، في هجوم وصفته بـ«الإرهابي».

من جانبها، نقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤولين في الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» ووزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن «واشنطن» لن تتمكن من مواصلة تزويد أوكرانيا بالصواريخ الاعتراضية لنظام باتريوت المضاد للطائرات التي تبلغ تكلفة الواحدة منها ما بين مليونين إلى 4 ملايين دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

بدوره، قال المحلل العسكري، نائب المارشال المتقاعد في سلاح الجو البريطاني شون بيل، في مقال، إن حتى لو تمكنت «كييف» من إنتاج مليون مسيرة، فلن تكون قادرة على مجاراة الصناعة الدفاعية الروسية من حيث القوة أو الإمكانات، مشيرا إلى عدم امتلاك أوكرانيا، الأسلحة اللازمة لتهديد القاعدة الصناعية الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، في مقابلة عبر «يوتيوب»، إن القوات الروسية لم تستخدم بعد صاروخ «تسيركون» التي تفوق سرعته سرعة الصوت في ضرب أهداف استراتيجية للقوات الأوكرانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، قالت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، إن السياسيين الأمريكيين، يدركون أنه من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا، لا بد من تقسيم البلاد، ما يسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالاحتفاظ بالأراضي التي تسيطر عليها «موسكو».

عجز ميزانية وزارة الدفاع الأوكرانية لعام 2024 بنسبة 36%

اقتصاديا، اعتمدت أوكرانيا، ميزانية وزارة الدفاع لعام 2024 بعجز 36% «11.3 مليار دولار»، وفقا لما أعلنه نائب البرلمان الأوكراني «الرادا» أليكسي جونتشارينكو، في اجتماع لجنة الأمن القومي.

وتضمنت الميزانية الأوكرانية، للعام المقبل عجزا قدره 1.57 تريليون هريفنيا «43.5 مليار دولار».

سياسي فرنسي: حلف «الناتو» يمارس سياسة مدمرة

وفي فرنسا، قال زعيم «حركة الوطنيون» فلوريان فيليبو، إن استخدم صقور حلف شمال الأطلسي «الناتو» بلا خجل دميتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتدمير اقتصادات بلدان أوروبا ودفعها إلى الفقر وإرسال مئات الآلاف من الأوكرانيين إلى الموت المؤكد الذي لا معنى له، ووصفهم بالمجرمين.

وأضاف فيليبو، عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، أن إحلال السلام في العالم يتطلب حل «الناتو» الذي يمارس سياسة مدمرة ولا بد من بدء مفاوضات السلام على الفور.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن قرار عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي «الناتو» النهائي سيتم اتخاذه من قبل برلمان بلاده، الذي يدرس حاليا بروتوكول التصديق على عضوية «ستكهولم»، مضيفا خلال لقاء مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في مدينة إسطنبول، إن «أنقرة» تنتظر استكمال الولايات المتحدة عملية بيع طائرات «إف 16» المقاتلة لأنقرة.