مسؤول أوروبي: 100% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنّ 85% من سكان غزة أصبحوا نازحين، و100% يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما مئات الآلاف في غزة بلا مأوى.

وأضاف جوزيب بوريل عبر منصة «إكس»، أنّه تبادل الحديث مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» حول الوضع الإنساني المروع الذي يعيشه قطاع غزة.

وأوضح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنّ قطاع غزة يستقبل أقل من نصف الشاحنات التي كانت تدخل غزة قبل الحرب، مشيرًا إلى أنّ 150 من موظفي «أونروا» قُتلوا في غزة.

Exchange with @UNRWA Commissioner-General Lazzarini & his staff on the appalling humanitarian situation:



- 85% of Gazans displaced, 100% food insecure

- Hundred of thousands without shelter

- ⁠less than half of trucks entering than before war

- ⁠150 UNRWA staff killed. pic.twitter.com/xvCYUriFLA