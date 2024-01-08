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مسؤول أوروبي: 100% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي

كتب:

محمد عبدالعزيز
08:49 ص | الإثنين 08 يناير 2024
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنّ 85% من سكان غزة أصبحوا نازحين، و100% يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما مئات الآلاف في غزة بلا مأوى.

وأضاف جوزيب بوريل عبر منصة «إكس»، أنّه تبادل الحديث مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» حول الوضع الإنساني المروع الذي يعيشه قطاع غزة.

بوريل: 150 من موظفي الأونروا قتلوا في غزة.

وأوضح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنّ قطاع غزة يستقبل أقل من نصف الشاحنات التي كانت تدخل غزة قبل الحرب، مشيرًا إلى أنّ 150 من موظفي «أونروا» قُتلوا في غزة.

وفي سياق متصل، قال جوزيب بوريل إنّه يجب تجنب التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط وتزايد حدة الصراع بين إسرائيل وفلسطين، مشددًا على ضرورة وقف العنف المتزايد من المستوطنين في الضفة الغربية، وأكد أنّ المواطنين في قطاع غزة لا يتعرضون للقصف فقط، بل للجوع الشديد أيضًا.

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