«وفا»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحام بلدات الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحاماتها لمدن وبلدات في محافظات الضفة الغربية المحتلة، استمرارا لانتهاكاتها منذ 7 أكتوبر الماضي، واقتحم الجنود فجر اليوم، بلدتي دورا ويطا بمحافظة الخليل، وفتشت عددا من منازل الفلسطينيين بينها منزل الأسير عايد دودين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بتفجير أبواب عدد من المنازل القديمة وغير المأهولة، وتفتيشها بمنطقة العلقه في بلدة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في رام الله

وفي وقت سابق، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، من عدة محاور، ما أسفر عن وقوع وقوع إصابتين بالرصاص الحي في صفوف الفلسطينيين.

وأمس الأحد،أعلنت جمعية العون الطبي للفلسطينيين «إم أيه بي»، وفريق الطوارئ الطبي التابع للجنة الإنقاذ الدولية «آي أر سي»، انسحابهما من مستشفى «شهداء الأقصى» بمدينة دير البلح في وسط قطاع غزة،، بسبب تزايد نشاط قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، فيما وصف البروفيسور نك ماينارد، الجراح والقائد السريري للفريق، إلى حجم الإصابات التي تم جلبها خلال الأيام القليلة الماضية بالمروع، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وزيرة الخارجية الألمانية: غزة تعود إلى الفلسطينيين

وفي وقت سابق، حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من دعوات وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف «وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش-وزير أمن القومي الإسرائيلي التابع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير» لعودة مستوطنين يهود إلى غزة وتهجير الفلسطينيين، مؤكدة لصحفيين في ختام محادثات مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الاحتلال إسحق هرتسوج، أن غزة تعود إلى الفلسطينيين وهذا لا رجوع عنه ويجب ألا يطردوا من القطاع، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية الروسية.

من جانبه، شدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت مساء أمس الأحد، خللا لقائه بنائب رئيس الولايات المتحدة السابق مايك بنس، في مقر وزارة الجيش، أهمية الحفاظ على الدعم القوي من قبل الحزبين «الجمهوري-الديمقراطي» لـ«تل أبيب» في سعيها لتحقيق أهدافها في الحرب، على حد تعبيره.

ومساء أمس الأحد، نفذت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على المنطقة الواقعة بين الحدب والراهب غربي بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوب لبنان.