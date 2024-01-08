«الأعلى للجامعات»: لجنة مختصة لدراسة تعديلات نظام التعليم المدمج

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، عن أنّ اللجنة التي شكّلها المجلس لمناقشة نظام التعليم المدمج، تواصل عملها لوضع القواعد الخاصة بالنظام، على أن يُعرض نتاج اجتماعات المجلس على اللجنة، لافتة إلى أنّ المجلس أقرّ تجميد قبول الطلاب مؤقتا للترم الثاني لحين الانتهاء من وضع الضوابط كاملة.

التعليم المدمج

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ أحكام القضاء واجبة التنفيذ خاصة فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالنظام وتعديل مسمى الشهادة الممنوحة للطالب بشأن أن تكون شهادة أكاديمية بدلا من مهنية، لافتة إلى أنّ التعديلات ستكون متوافق عليها وتهدف في النهاية لتحقيق مصلحة الطالب أولا.

الجامعات الحكومية

وتابعت المصادر، أنّ الجامعات تواصل أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 دون رصد مشكلات، المقرر أن تنتهي يوم 26 يناير الجاري وفق الخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة الالتزام بالمواعيد المقررة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني 2024.