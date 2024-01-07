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«التعليم العالي»: غلق أكثر من 12 كيانا وهميا خلال أسبوع

كتب:

أحمد أبوضيف
06:21 م | الأحد 07 يناير 2024
الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي

الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، والمشرف على قطاع المعاهد، أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة، نجحت خلال أسبوع في مداهمة ما يزيد عن 12 كيانا وهميا يدعي انتسابه لوزارة التعليم العالي والجامعات ويقوم بمنح شهادات وهمية مزورة وغير معتمدة، مؤكدا أن العمل بمختلف قطاعات الوزارة بتوجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لا ينقطع لمجابهة تلك الكيانات.

مجابهة الكيانات الوهمية 

وأوضح رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غالبية الكيانات التي جرى ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها في الأقاليم، مؤكدا أن هناك تنسيق تام بين الوزارة والجهات المختصة في المحافظات والأحياء ووزارة التموين بشأن مجابهة تلك الكيانات التي تدعي انتسابها للمؤسسات التعليمية.

الجامعات 

وناشد عطا، الطلاب وأولياء الأمور بضرورة التواصل مع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية للتأكد من حقيقة اعتماد المرسسات التعليمية من المجلس أو عدمه، مؤكدا أن كل أسماء وبيانات المؤسسات المعتمدة موجودة على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.