بعد إعلان «التنظيم والإدارة» عن وظائف حكومية.. هل يجوز التقديم في أكثر من جهة؟

أعلن جهاز التنظيم والإدارة خلال الأيام الماضية عن وجود وظائف بعدد من الجهات الحكومية، وهي وزارة التربية والتعليم وزارة العدل والهيئة العامة للبريد، كما أوضح الجهاز في بيانه عن شروط التقدم للحصول على وظائف كل جهة وطبيعة احتياجاتها.

جهاز التنظيم والإدارة يعلن عن عدد من الوظائف الحكومية

وتساءل البعض من الراغبين في التقدم بالوظائف هل يجوز التقدم لأكثر من وظيفة في أكثر من جهة في وقت واحد، وماذا عن الموقف القانوني في هذه الحالة؟

وتسرد «الوطن» خلال التقرير الآتي الموقف القانوني من التقدم بأكثر من وظيفة حكومية بالجهات التي أعلن عنها جهاز التنظيم والإدارة مؤخرا، وفقا لما قاله محمد فراج المحامي، الذي أوضح أنه يجوز للشخص التقدم للتوظيف في أكثر من جهة في آن واحد طالما انطبقت عليه شروط التقديم مشيرا إلى أنه لا يوجد أي عائق قانوني يمنعه.

خطوات التقديم للوظائف الحكومية

وبخصوص خطوات التقديم للوظائف الحكومية يجب اتباع الخطوات الآتية من خلال بوابة الوظائف الحكومية:

1- التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

2- يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك