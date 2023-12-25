جهاز التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف جديدة بجامعة الإسكندرية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن توافر العديد من الوظائف الخالية بوظائف إدارية وهيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة لإشراف الجهاز إداريا وإجراء مسابقات الاختبارات للمتقدمين.

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي كافة التفاصيل، والإجراءات اللازمة لشغل الوظائف التي أخطرت بها جامعة الإسكندرية ، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجاءت على النحو التالي:

الوظائف المطلوبة

معاونون وأعضاء هيئة التدريس

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: جامعة الإسكندرية

المجموعة الوظيفية: وظائف الكادرات الخاصة

الجهة التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة: معاونون وأعضاء هيئة التدريس

المهارات المطلوبة

أن يكون المتقدم مستوفيا للشروط الورادة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وكذا قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

أولا: وظائف كلية طب الأسنان

وتتضمن تفاصيل الشروط والمهارات الاساسية والفنية كما هو موضح في في المستند التالي :

ثانيا: وظائف كلية الطب بجامعة الإسكندرية

وتتضمن تفاصيل الشروط والمهارات الاساسية والفنية وسنوات الخبرة والمستندات المطلوبة، كما هو موضح في في المستند التالي :

ثالثا: وظيفة مدرس بقسم الصيدلة الإكلينيكة والممارسة الصيدلية بكلية الصيدلة

وتتضمن تفاصيل الشروط والمهارات الأساسية والفنية وسنوات الخبرة والمستندات المطلوبة، كما هو موضح في في المستند التالي:

رابعا: وظيفة مدرس بقسم الكيمياء الحيوية الصيدلية (تخصص كيمياء حيوية) كلية الصيدلة

وتتضمن تفاصيل الشروط والمهارات الأساسية والفنية وسنوات الخبرة والمستندات المطلوبة، كما هو موضح في في المستند التالي:

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2023/12/24

نهاية الإعلان: 2024/01/08