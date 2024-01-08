بعد 10 أيام.. موعد التقديم في مسابقات تعيينات الحكومة بالبريد والعدل والتعليم

يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد 10 أيام في استقبال الطلبات التي أعلن عنها للتقديم في مسابقات تعيينات الحكومة بالبريد والعدل والتربية والتعليم.

بداية التقديم من يوم 18 يناير الجاري

ووفقا لما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيبدأ التقديم على وظائف البريد المصري 2024 بداية من يوم 18 من شهر يناير الجاري، حتى يوم 31 من ذات الشهر، في عدد من التخصصات وهي «مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث، مهندس كهرباء ثالث، مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة ثالث، أخصائي مكتب بريد ثالث، مهندس ميكانيكا ثالث، مهندس ميكانيكا سيارات ثالث، أخصائي خدمة عملاء ثالث، أخصائي بريد ثالث، مهندس تخطيط النقل ثالث، محام ثالث».

وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل

وبالنسبة للتقديم على وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل، سيبدأ التقديم أيضا بداية من يوم 18 من شهر يناير الجاري، حتى يوم 31 من ذات الشهر، في عدد من التخصصات وهي كالآتي:

1- معاون خبير هندسي تخصصصات «هندسة بحرية، مدني أو عمارة، حاسبات ومعلومات، ميكانيكا، كهرباء».

2- معاون خبير زراعي.

3- معاون خبير حسابي.

وظائف مسابقة التربية والتعليم

وبالنسبة للتقديم على وظائف مسابقة التربية والتعليم 2024 للتعاقد مع 11 ألفا و114 في وظيفة معلم فصل للصفوف الابتدائية «الأول والثاني والثالث» للعام الدراسي 2024-2025، سيبدأ في يوم 18 يناير الجاري ويستمر حتى 31 من نفس الشهر.

ويتم التقديم على كافة الوظائف المتاحة، إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية.