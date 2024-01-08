كل ما تريده معرفته عن وظائف المجلس الأعلى للجامعات.. 6 تخصصات مطلوبة
كتب:
أحمد أبوضيف
10:07 ص | الإثنين 08 يناير 2024
الدكتور أيمن عاشور
أعلنت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي وظائف شاغرة في المجلس الأعلى للجامعات بمرتبات مجزية، وبنظام التعاقد، ومن المقرر فتح باب التقدم لمدة أسبوع حتى 13 يناير الجاري.
وتشمل التخصصات المطلوبة: «مطور برمجيات متقدم - مهندس شبكات - مهندس تأمين شبكات - مهندس إدارة نظم - فني صيانة حاسب - فني كهروميكانيكا».
الاشتراطات العامة لوظائف المجلس الأعلى للجامعات
وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز الاشتراطات العامة لوظائف المجلس الأعلى للجامعات التي جرى الكشف عنها:
** الاستعداد للعمل وفقا لورديات العمل الليلية بمقابل مادي إضافي، ألا تقل عدد سنوات الخبرة عن 5 سنوات.
** أن يكون مصري الجنسية، محمود السيرة والسمعة.
** أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها (بالنسبة للذكور)
** يقبل فقط المؤهلات من المؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات وما يعادلها والمعلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة والمجلس.
**أن يجتاز الاختبارات التحريرية والعملية والمقابلة الشخصية.
**ألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة.
**إجادة اللغة الإنجليزية (لغير الفنيين).
**يفضل الحاصلين على دورات تدريبية أو شهادات اختبارات دولية في المجال.
** تقديم أصول المستندات من شهادة التخرج وشهادات الدورات التدريبية والاختبارات الدولية وشهادات الخبرة المعتمدة يوم المقابلة الشخصية.
**في حالة الشهادات الإلكترونية، تقدم رابط الشهادة على الموقع الرسمي للجهة المانحةللشهادة.
** القاطني المناطق القريبة من مواقع العمل القاهرة بالجيزة أو جامعة القاهرة التكنولوجية بالتجمع الخامس بالقاهرة.
الأوراق المطلوبة:
السيرة الذاتية
صورة من بطاقة الرقم القومي
صور المستندات الأصلية التالية في ملف PDF واحد، على ألا يزيد حجم الملف عن MB10 وذلك بالترتيب.
** شهادة المؤهل وشهادة المعادلة في حالة الجامعات والمعاهد الخاصة
**شهادات الدورات التدريبية ان وجد، وفي حالة الدورات التدريبية عبر الانترنت «أونلاين» يضاف رابط الشهادة من خلال موقع الجهة المانحةللشهادة.
**شهادات الاختبارات الدولية إن وجد.
**شهادات الخبرة المعتمدة من جهات العمل السابقة إن وجد.
لن يلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات المرفقة.
**صور من الشهادات الأصلية.
يرجى التأكد من وضوح البيانات بجميع المرفقات ومطابقتها للشروط المطلوبة، حتى لا يجرى رفض الطلب.
** إرسال الملف كاملا عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/11BTHBqP44UJHQ408