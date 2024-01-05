«الأعلى للجامعات الأهلية» يعلن موعد تنسيق الترم الثاني بالجامعات الخاصة

وافق المجلس الأعلى للجامعات الأهلية على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، وذلك بدءًا من السبت 13 يناير الجاري ولمدة أسبوعين.

إنشاء 20 جامعة أهلية

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، إذ استعرض الوزير منظومة الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أنه جرى إنشاء 20 جامعة أهلية، بدأت الدراسة في 4 جامعات أهلية دولية «الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصور الجديدة الأهلية»، ثم بدأت الدراسة في 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية، خلال العام الدراسي 2022/2023، وهي: «بنها الأهلية، حلوان الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الإسكندرية الأهلية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الزقازيق الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية»، بالإضافة إلى وجود 4 جامعات أهلية وهي: «النيل الأهلية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، جامعة مصر للمعلوماتية».

إنشاء 4 كليات جديدة بجامعة النيل الأهلية

كما وافق المجلس على إنشاء كلية الطب البشري بجامعة حلوان الأهلية، وإنشاء 4 كليات جديدة بجامعة النيل الأهلية «كلية العلوم الإنسانية والرقمنة – كلية علوم المياه والأمن الغذائي – كلية العلوم – كلية الدراسات العليا في التربية»، وتستكمل باقي الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن.

وثمّن الدكتور أيمن عاشور دعم القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والاهتمام بإنشاء الجامعات الأهلية؛ لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة للطلاب، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا على ضرورة التعاون والتكامل بين الجامعات، وتبادل الخبرات، وعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة.

كما وافق المجلس على بدء الدراسة بثلاثة برامج جديدة بكلية الهندسة جامعة بني سويف الأهلية وذلك في البرامج التالية: «الهندسة الإنشائية – هندسة الطاقة المتجددة والمُستدامة – التصميم المعماري والعمارة الرقمية».