تطورات الحالة الصحية لوزير الدفاع الأميركي.. لماذا طالب ترامب بإقالته؟

جدل كبير أثاره وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بدخوله المستشفى إثر وعكة صحية دون إبلاغ إدراة بلاده بالأمر حتى الرئيس الأمريكي نفسه جو بايدن، وهو الأمر الذي قابله عدد من السياسيين بالرفض، كان في مقدمتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي وصف «أوستن» بالوزير الفاشل، مطالبا باستقالته من منصبه، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، القصة الكاملة لمرض وزير الدفاع الأمريكي.

آخر تطورات الحالة الصحية لوزير الدفاع الأميركي

بعد أيام من دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى، وكشف أمره إعلاميا، خرج المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، باتريك رايدر، ليكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي، قائلا إنه لا يزال في المستشفى، كما لم يضع موعدا محددا لخروجه.

ويعالج وزير الدفاع الأميركي في مركز والتر ريد الطبي العسكري، وكشف رايدر: «ليس لدينا في الوقت الحالي موعد محدد لخروجه من المستشفى».

وكان البنتاجون كشف في وقت سابق أن أوستن يتعافي ومعنوياته مرتفعة.

القصة الكاملة لمرض وزير الخارجية الأميركي

في 1 يناير خضع أوستن لإجراء طبي روتيني، تحول على إثره للعلاج في المستشفى بسبب مضاعفات صحية، دون إبلاغ الإدارة الأمريكية بالأمر، وهو ما سبب مأزق كبير زعم محللون أنه قد يؤدي إلى إقالته.

وبينما لا يزال تشخيص حالته الطبية طي الكتمان، قال إنه يتطلع إلى العودة لممارسة مهامه في البنتاجون قريبا مع تماثله للشفاء، مضيفا «أتفهم أيضا المخاوف لدى وسائل الإعلام بشأن الشفافية، وأدرك أنه كان بإمكاني القيام بعمل أفضل لضمان إعلام الجمهور بشكل ملائم. أنا ملتزم بالقيام بذلك بشكل أفضل، ولكن من المهم أن أقول إن ذلك كان الإجراء الطبي الخاص بي، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن قراراتي بشأن الإفصاح».

تعليق ترامب على واقعة أوستن

وسبق أن علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على دخول أوستن المستشفى قائلا، إنه كان مفقودا لمدة أسبوع واحد، أي قبل دخوله المستشفى لكن لم يكن لدى أحد، مضيفا أنه يجب إقالته كما وصفه بـ«الوزير الفاشل»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.