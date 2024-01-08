رئيس «مياه المنوفية» يتابع سير العمل في محطة الرفع بسرس الليان

تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، يرافقه المهندس أحمد عامر رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالشركة، فرع الشركة بسرس الليان لمتابعة سير العمل، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة ما يتم من أعمال داخل الأفرع التابعة للشركة.

جولة رئيس شركة مياه الشرب في سرس الليان

وتابع رئيس شركة مياه المنوفية، سير العمل بمحطة الرفع الرئيسية بمدينة سرس الليان وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية وانتظام عمليات التشغيل بالمحطة.

وشدد على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للمحطة طبقًا للخطة الزمنية الموجودة، والخاصة بصيانة المعدات، للمحافظة على الحالة الفنية لها بصفة دائمة ومتابعة عملية التشغيل والإهتمام بالمظهر العام للمحطات بهدف الحفاظ علي كفاءة المحطة وتحسين جوده الخدمه المقدمة للمواطنين.

الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

كما مر رئيس الشركة علي أعمال تنفيذ خط الطرد الجديد للمحطة قطر 1000 مم بولي إيثيلين ،يأتي ذلك ضمن الخطة المتكاملة، والتي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة، بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.