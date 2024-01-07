تقديم خدمات طبية لـ28 ألف حالة بالمجان خلال 3 أشهر في المنوفية

تواصل مديرية الصحة في محافظة المنوفية، تنفيذ قوافلها العلاجية في مختلف القري في إطار توجيهات وزير الصحة ومحافظ المنوفية، بتقديم الخدمات الصحية المتكاملة للقري الأكثر احتاجا، حيث تم تنفيذ عشرات القوافل المجانية خلال الفترة الماضية.

التخصصات الطبية في القوافل العلاجية بالمنوفية

وأكدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، أن القوافل العلاجية المجانية شهدت نشاطاً مكثفاً خلال الثلاثة أشهر الماضية، والتي تم تنظيمها في مختلف مراكز المحافظة والتي تشمل كل التخصصات الطبية من باطنة وجراحة وأسنان ورمد وأطفال ونساء وتوليد، وإجراء التحاليل والأشعة الطبية مجاناً.

الكشف على آلاف المواطنين آخر ثلاثة أشهر

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة ل الوطن، أن القوافل الطبية المجانية في آخر 3 أشهر قامت بتقديم الخدمات الصحية لأكثر من 28 ألف مواطن في مختلف القري، مع إتباع التعليمات الخاصة بالاجراءات الوقائية حفاظاً علي سلامة المواطنين.

وأوضحت، أنه على هامش القوافل الطبية تم تنظيم حملات توعية في عدد من المجالات المتنوعة، كما تم صرف الأدوية لجميع المرضي المترددين علي القوافل بالمجان.