محافظ المنوفية مهنئا الأقباط بعيد الميلاد: أبناء مصر نسيج واحد

قدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عبر البث المباشر لمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، التهنئة لقيادات الكنائس والإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، مؤكدا أن أبناء مصر جميعا نسيج واحد يجمعهم وطن واحد يعملون على رفعته وتقدمه تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

متابعة احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد المجيد

جاء ذلك خلال متابعته لاستقرار الحالة العامة والأمنية وانتظام كل الخدمات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة تزامنا مع احتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيدة من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

واطمأن محافظ المنوفية عبر اتصال مباشر مع عدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، على انتظام الحالة العامة والأمنية بكافة الشوارع والميادين، خاصة محيط الكنائس ودور العبادة ورفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بما لا يعكر صفو الاحتفالات.

محافظ المنوفية يشدد على التواجد الميداني للقيادات

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة على مدار اليوم والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لحين انتهاء فترة الأعياد، بالإضافة لمتابعة منظومة النظافة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول، والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية التي تعوق حركة المواطنين.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل الدائم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة الموقف العام للاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة، موجها بسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى وبلاغات المواطنين التي تتلقاها غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والربط المباشر بغرفة العمليات المركزية بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول لضمان استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين.