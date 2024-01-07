محافظ المنوفية يحيل 3 من العاملين في مجمع مستشفيات ميت خلف للتحقيق

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة لتفقد أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق ضمن خطة مشروعات قطاع رصف الطرق بالمحافظة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات.

رصف الشوارع في مدينة شبين الكوم

بدأت الجولة بتفقد أعمال فرد طبقة السن والأساس بشارع المحكمة بحي غرب شبين الكوم بطول 100 متر وبتكلفة مليون و250 ألف جنيه، وتنفيذ مديرية الطرق، حيث تم الانتهاء من إنشاء الأرصفة الجديدة وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك، فضلاً عن إزالة الإشغالات بالمنطقة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري، كونها منطقة خدمية هامة.

محافظ المنوفية يوزع كوبونات مساعدات على العمال

كما قام محافظ المنوفية بتوزيع كوبونات مواد غذائية مجانية على عدد من عمال النظافة بحي غرب تقديراً لدورهم الحيوي في الارتقاء بالمظهر الجمالي، مقدماً لهم التهنئة بالعام الميلادي الجديد.

فيما تفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير بطريق ميت خلف اصطباري بمنطقة مجمع مستشفيات الحميات والصدر، حيث يتم فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بطول 300 متر وبتكلفة 2 مليون جنيه، تنفيذ مديرية الطرق، وتم الانتهاء من رفع مطابق الصرف الصحي وبلاعات مياه الأمطار، ووجه بالالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال وتكثيف الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين كونها منطقة حيوية وخدمية هامة.

محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات ميت خلف

وخلال زيارته المفاجئة بمجمع مستشفيات ميت خلف للوقوف على الحالة العامة والتأكد من انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، أحال محافظ المنوفية 3 من العاملين بمستشفيات الصدر والمخ والأعصاب للتحقيق لتركهم العمل بدون إذن، وتلاحظ انتظام وتواجد العاملين بمستشفى الحميات وفقا لتقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة.

وحرص المحافظ على تفقد وانتظام سير العمل بقسم الداخلي والحالات الحرجة بمستشفى الحميات واطمأن على الحالة الصحية لعدد من الحالات المرضية ومستوى الخدمات الطبية المقدمة، فضلاً عن التأكد من متابعة مرور أطقم الأطباء والتمريض للمرضى بمختلف الأقسام الطبية، وقام المحافظ بتوزيع كوبونات مواد غذائية مجانية على عمال مستشفى الحميات دعماً لهم.