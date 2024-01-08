مديرية العمل في القاهرة تحذر القطاع الخاص من مخالفة قانون عمالة الأطفال

حذرت مديرية العمل بمحافظة القاهرة منشآت القطاع الخاص من الوقوع في محظورات عمالة الأطفال، موضحة خلال ندوة عقدتها في نادي الشمس أنه لا بد من العمل بمواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والخاص بـ عمالة الأطفال، واتباع الشروط والمحظورات التي لا يجب أن يقع فيها أصحاب العمل.

وأشار أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، إلى تنظيم سلسلة ندوات لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بالحقوق والواجبات التي نصت عليها أحكام القانون والقوانين ذات الصلة، لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

تأتي هذه الندوات في إطار جهودها لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية لزيادة الانتاجية والاستثمارات، والتعريف بحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ونصوص مواد قانون الطفل بقانون العمل وكذلك القرار 215 لسنة 2021، والتعريف بالسن المناسب لعمل الأطفال والمهن المحظور العمل بها، حتى لا تعرض حياة الأطفال للخطر والهجرة غير الشرعية ومخاطرها.