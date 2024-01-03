«العمل» تشن حملات تفتيشية على عمالة الأطفال والسلامة المهنية في قنا

نظمت مديرية العمل في محافظة قنا حملتين للتفتيش الميداني على عمالة الأطفال، والسلامة والصحة المهنية، وذلك على بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مركز دشنا وقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا.

وقال أحمد جابر، مدير مديرية العمل في قنا، إن تلك الزيارات تأتي تنفيذا لأحكام القانون في التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، وتوفير فرص العمل اللائقة.

توفير بيئة عمل آمنة

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ الحملتين من خلال مكاتب التشغيل والعلاقات وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه جرى التنبيه على المنشآت بضرورة تطبيق كل اشتراطات القانون فيما يخص تشغيل الأطفا، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي من شأنها حماية الأرواح والممتلكات وتوفير بيئة عمل آمنة.