كيف واجه قانون العمل عمالة الأطفال؟.. محامٍ يجيب

عمالة الأطفال هي واحدة من المشكلات والقضايا التي تواجه المجتمع المصري، وتسعى الدولة جاهدة لإيجاد حلول جذرية لها، وذلك من أجل حماية حقوق أولئك الأطفال في التعليم وغيره، حتى يتمكنوا في نهاية الأمر من الحصول على طفولة إيجابية مثمرة.

عمالة الأطفال في قانون العمل

وقال هاني صبري لبيب، المحامي، إن مشروع قانون العمل الجديد، اهتم بمسألة عمالة الأطفال وحرص على تنظيمها قائلا: «حظر قانون العمل الجديد أن يتواجد الطفل في بيئة العمل ما لم يبلغ من العمر 15 عاما، ومع ذلك، أتاح القانون تدريب هؤلاء الأطفال على العمل مع بلوغهم سن الـ14، بالشكل الذي لا يعيق سير حياتهم التعليمية».

وقال الخبير القانوني إن القانون حدد عقوبات تُطبق على صاحب العمل من أجل الحد من ظاهرة عمالة الأطفال، وهي دفع غرامة مالية لا تزيد على 2000 جنيه ولا تقل عن 1000 جنيه عن الطفل الواحد، أي أنه إذا كان هناك على سبيل المثال 3 أطفال، بالتالي يدفع صاحب العمل هذه الغرامة 3 مرات.

تجريم عمالة الأطفال في القانون

ولفت الخبير القانوني إلى أنه في حال تكرار الأمر مرة أخرى، تكون العقوبة، غلق المنشأة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مضيفا «عمالة الأطفال هي انتهاك حقيقي لحقوق الطفل، بالتالي كان لابد من مواجهتها بكل الطرق منها التشريعي أيضا، للحد من تلك الظاهرة وحماية حق الطفل في أن ينال طفولة سليمة».