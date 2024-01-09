10 أسباب تؤدي لوقف معاش تكافل وكرامة.. احذرها

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من المعايير للحصول على الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة، كما وضعت الوزارة أيضًا شروطًا يتم بها إقصاء المستفيد من المعاش.

معايير الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن»، أسباب تؤدي إلى وقف المعاش من برنامج تكافل وكرامة.

1- أن يكون الشخص لديه حيازة زراعية أكثر من فدان.

2- أن يمتلك جرار زراعي أو سيارة نقل، أجرة، أو ملاكي.

3- أن يكون لديه ملكية عمل شخصي أو خاص.

4- أن يكون لديه عقارات بغرض الاستثمار غير محل سكنه.

5- وجود أحد الأبناء في مدارس خاصة، تزيد مصاريفها السنوية عن 2000 جنيه للطفل.

6- أن يمتلك رؤوس ماشية 3 أو أكثر، من أجل التجارة.

7- أن يكون وقت الاستعلام عنه خارج البلاد.

8- أن يكون الشخص يعمل في القطاع الخاص وله تأمين أو دون تأمين، سواء بمكافأة شاملة أو غيرها.

9- أن يعمل الشخص في جهات ذات طبيعة خاصة.

10- أن يكون الشخص لديه عمل حكومي، وله تأمين أو دون تأمين، سواء بمكافأة شاملة أو غيرها.