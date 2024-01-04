موعد صرف معاشات «تكافل وكرامة» لشهر يناير.. «التضامن» تكشف التفاصيل

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يناير، لافتة إلى زيادة حجم الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي لتصل إلى 5.2 مليون أسرة بإجمالي 22 مليون مواطن مصري، ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

ميكنة كل برامج الدعم النقدي بنسبة 100%

من المقرر أن يكون صرف معاشات تكافل وكرامة، في 15 يناير الجاري، وفق تقرير لوزارة التضامن، لافتة إلى ميكنة كل برامج الدعم النقدي بنسبة 100%، وإضفاء آليات الحوكمة والرقابة عليها، مؤكدة ارتفاع الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19.5 مليار جنيه عام 2021-2022.

تفاصيل مهمة عن تكافل وكرامة

- تبلغ نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 75%.

- تبلغ نسبة الذكور المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 25%

- يبلغ عدد الأطفال الفئة العمرية تحت 18 سنة المستفيدين من البرنامج 5.4 مليون طفل

- عدد الأشخاص ذوي الإعاقة 1.2 مليون فرد

- عدد المسنين 720 ألف فرد 750 ألف سيدة معيلة المستفيدين من البرنامج.

- تم خفض نسبة الأمية من 63% بين سيدات مستفيدي برنامج تكافل إلى 47% فقط.

- تنفيذ 9 ملايين زيارة منزلية بالنسبة لتنظيم الأسرة.

- تنفيذ 1.2 مليون زيارة لعيادات برنامج 2 كفاية البالغة 140 عيادة على مستوى الجمهورية.