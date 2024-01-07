3 خطوات للاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج «تكافل وكرامة»

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، إذ يرغب العديد من الأشخاص في معرفة موقفه من فيزا تكافل وكرامة.

ويمكن أن يتواصل المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة مع أحد المسؤولين في خدمة العملاء، من خلال الرقم الذي خصصته وزارة التضامن وهو 19680، والاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي يكون من خلال الآتي:

الخطوة الأولى: الدخول على موقع الوزارة من هنا.

الخطوة الثانية: ادخال الرقم القومي الخاص به، بشرط أن تكون البطاقة سارية، وبعدها الضغط على خانة استعلام.

الخطوة الثالثة: تظهر نتيجة الاستعلام للشخص وحالة البطاقة التابعة له سواء كانت هذه البطاقة سارية أو متوقفة، وما هي نوع البطاقة.