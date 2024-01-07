«الوزراء»: زيادة مخصصات تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيه لإجمالي 27 مليون مواطن

كشفت وثيقة حكومية أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، التي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030، سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وجاءت أبرز المستهدفات 2024 -2030 فى مجال الحماية الاجتماعية الشاملة كالتالي:

- العمل على تعزيز الموارد المالية الموجهة لتوسيع نطاق وشمولية شبكات الأمان الاجتماعي بما لا يقل عن10%% سنوياً خلال الفترة 2024-2030.

- توسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية خاصةً في ظل الأزمات الدولية لامتصاص الصدمات الخارجية.

- تصنيف مصر من بين الدول العشرين الأولى في العالم، الأكثر إنفاقًا على برامج الحماية الاجتماعية، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتصنيفها من بين الخمسين دولة الأولى عالميًا، بحسب أحدث بيان.

- زيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية إلى 23% من إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة 2024-2030، مقارنة بنحو 18% خلال الفترة 2014- 2030.

زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيه، بإجمالي عدد مستفيدين بنحو27 مليون مواطن خلال الفترة 2024-2030.

زيادة تكلفة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 70 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 3 ملايين مواطن خلال الفترة 2024 - 2030 مقارنة بنحو 1.2 مليون مواطن خلال الفترة «2014 -2023».