ماذا قال وزير الخارجية الأمريكي عن مأساة الصحفي وائل الدحدوح؟

مأساة إنسانية يعيشها الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، حيث اغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي العديد من أفراد أسرته، فبعد أسابيع من استشهاد زوجته وابنته وابنه وحفيده، استشهد «حمزة» ابنه الأكبر في غارة إسرائيلية، وأدانت العديد من المؤسسات والمسؤولين استهداف الصحفيين في غزة، منهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

«بلينكن» قال خلال مؤتمر صحفي أمس مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري في الدوحة، أن الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، يواجه مأساة إنسانية لا يمكن تخيلها، مشيرًا إلى أن أكثر من 70 صحفيًا لقوا حتفهم خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

بلينكن: أنا آسف على الخسارة التي عانى منها الدحدوح

وأضاف «بلينكن» ردًا على سؤال صحفي أثناء المؤتمر يتعلق بمقتل اثنين من الصحفيين، هما حمزة نجل وائل الدحدوح ومصطفى سعيد ثريا بقطاع غزة: «أنا آسف جدًا جدًا على الخسارة التي لا يمكن تخيلها التي عانى منها زميلكم الدحدوح»، وأكد أنه والد أيضًا ولا يستطيع أن يتخيل المعاناة التي عاشها وائل الدحدوح مرتين.

وأضف أنتوني بلينكن: «هذه مأساة لا يمكن تصورها، وهذا هو حال عدد كبير من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء المدنيين، والصحفيين أيضًا».

استشهاد نجل الصحفي وائل الدحدوح

وقالت لجنة حماية الصحفيين، إن عدد الصحفيين الذين استشهدوا في الأسابيع العشرة الأولى من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يفوق بشكل كبير عدد الصحفيين الذين توفوا في دولة واحدة خلال عام كامل.

زيارة «بلينكن» إلى الشرق الأوسط

ويزور أنتوني بلينكن الشرق الأوسط لبحث مساعي وقف التصعيد في الشرق الأوسط والحرب على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وستكون دولة الاحتلال الإسرائيلي والضفة الغربية والإمارات والسعودية ومصر، ضمن جولته الشرق أوسطية.

وتأتي زيارة «بلينكن» في وقت تتزايد في رقعة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، حيث يسعى للحصول على دعم إقليمي لتهدئة الوضع.