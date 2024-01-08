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الفصائل الفلسطينية تقصف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

كتب:

منتصر سليمان
11:24 ص | الإثنين 08 يناير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن فصائل فلسطينية أعلنت قصف تجمعات آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في محاور مدينة غزة. 

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بقلم منتصر سليمان