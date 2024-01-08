الفصائل الفلسطينية تقصف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة كتب: منتصر سليمان 11:24 ص | الإثنين 08 يناير 2024 قطاع غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن فصائل فلسطينية أعلنت قصف تجمعات آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في محاور مدينة غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس الوزراء الفلسطيني يحمل إسرائيل مسؤولية الإبادة الجماعية في غزة ميزانية الحرب على غزة 2024 تفضح ما تخفيه إسرائيل.. «الخسائر تجاوزت 3 أضعاف» مروة مرسي: مصر تقود جهودا عالمية لإنهاء الصراع في غزة باحث: إسرائيل تتبع 5 سياسيات في ملف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مسؤول أوروبي: 100% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي 73 شهيدًا و99 مصابًا في القصف الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة غزة قطاع غزة فلسطين القضية الفلسطينية بقلم منتصر سليمان