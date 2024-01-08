مروة مرسي: مصر تقود جهودا عالمية لإنهاء الصراع في غزة

قالت الكاتبة الصحفية مروة مرسي، رئيس قسم المحافظات في جريدة الوطن، إنّ الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا يوما بعد يوم منذ توقف الهدنة، لافتة إلى أنّ القطاع المحاصر شهد 12 جريمة حرب خلال 24 ساعة، خلّفت 113 شهيدا بينهم صحفيين اثنين، فضلا عن مئات الجرحى.

الجهود المصرية في الملف الفلسطيني

وأضاف مرسي، خلال حوارها مع الإعلاميين أسماء يوسف وآية جمال الدين، في برنامج «8 الصبح» المُذاع على شاشة «DMC»، أنّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر منذ 94 يوما، خلّف آلاف الشهداء فضلا عن تشريد وإصابة مئات الآلاف، لافتة إلى أنّ المذكرة التي تقدّمت بها جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتي تأتي بالتزامن مع جهود مصرية أردنية وعربية، تقعد آمالا واسعة على وقف الحرب وعودة الاستقرار إلى غزة، ووقف نزيف الدماء بين المدنيين.

وأشارت الكاتبة الصحفية، إلى أنّ الجهود المصرية لحل الأزمة الفلسطينية لم تتوقف منذ اليوم الأول للعدوان، لافتة إلى أنّ اليوم يشهد عقد قمة مصرية فلسطينية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحثا عن حلول لحل الأزمة في غزة.

وتابعت رئيس قسم المحافظات في جريدة الوطن، أنّ جميع الأماكن في غزة غير آمنة، والفلسطينيون ينتظرون دورهم في الشهادة، مشيرة إلى أنّ تقدم المنطقة وتنميتها مرتبط بشكل أساسي بوقف الصراع في غزة وإيجاد حل شامل وعادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

حضور الرئيس السيسي قداس عيد الميلاد

وعلى جانب آخر، أشادت مرسي، بالتقليد الرئاسي المصري في حضور قداس عيد الميلاد على مدار عدة سنوات بداية من عام 2015 حتى الآن، حين فاجأ الرئيس السيسي، البابا تواضروس والمجتمع الكنائسي بحضور القداس، ليصبح أول رئيس مصري يحضر قداس عيد الميلاد: «الزيارة تشير إلى 10 سنوات من المحبة والتاكيد على دور المواطنة في الجمهورية الجديدة».

وأوضحت رئيس قسم المحافظات في جريدة الوطن، أنّ المصلين المسيحيين أبدوا فرحة كبيرة بحضور الرئيس السيسي للقداس: «في كل زيارة يحمل معه هدية، أولها مفاجأته بالزيارة عام 2015، ثم عهده بإعادة ترميم الكنائس عام 2016 بعد تخريبها على يد تنظيم الإخوان الإرهابي في أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث جرى ترميم 65 كنيسة بعدد من المحافظات، إضافة إلى بناء عدد من الكنائس بالمدن الجديدة».

انتعاشة متوقعة بالاقتصاد المصري

وعلى صعيد آخر، أكدت الكاتبة الصحفية أنّ الاقتصاد المصري اتسم بالصلابة والمرونة خلال الأعوام السابقة رغم الأزمات العالمية المتتالية، حيث ما زال قادرا على جذب الاستثمارات، مؤكدة أنّه يتوقع للاقتصاد المصري أن يشهد انتعاشة قوية عام 2024، في ظل جهود الدولة المتتالية لتحفيز الاستثمار وتحسين أحوال المواطنين.