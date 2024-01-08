«تطور غير مسبوق».. اعرف سبب التدهور المفاجئ في حالة العامري فاروق الصحية

استيقظت جماهير الكرة المصرية، خلال الساعات الماضية، على خبر تدهور الحالة الصحية لنائب رئيس النادي الأهلي، العامري فاروق، بعد شهرين من دخوله في غيبوبة كاملة، ووصل الأمر إلى تداول شائعة بشأن وفاته خلال الساعات الماضية، سرعان ما تم نفيها.

«تطور غير مسبوق»، هكذا كشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ«الوطن»، سبب التدهور المفاجئ في الحالة الصحية للعامري فاروق، موضحا: «حدث توقف للقلب، ونزيف جديد في المخ، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، بعد أن كانت مستقرة على نفس الوضع منذ فترة، قبل أن تحدث انتكاسة».

لماذا تدهورت حالة العامري فاروق الصحية؟

وأضاف المصدر: «الأطباء وضعوه تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة، وهو الآن يحتاج إلى دعوات المصريين، لعبور تلك الفترة الحرجة للغاية».

شقيق العامري فاروق ينفي شائعة وفاته

ونفى خالد العامري شقيق العامري فاروق شائعة وفاته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، معلقا: «ليه الناس بتكتب حاجات غير سليمة، رجاء الدعاء له بالشفاء والصحة والعافية».

ونقل العامري فاروق، إلى المستشفى يوم 7 نوفمبر الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، من أجل حضور اجتماع المكتب التنفيذي، قبل أن يسقط بشكل مفاجئ.

وخضع لعدد من العمليات الجراحية الدقيقة في المخ، من أجل إيقاف النزيف، قبل أن يتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي داخل العناية المركزة.

ورفض الفريق الطبي الذي زار العامري فاروق خلال الأيام الماضية، للتعرف على مدى إمكانية سفره إلى الخارج، نقله في ظل حالته الصحية الحالية، مؤكدين أن ذلك سيمثل خطرا عليه.